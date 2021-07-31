2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Arjantin karşısında. İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu.
CANLI SKOR TAKİBİ
B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 ya da 3-1 yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiz.
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1. SET
Türkiye 25-23 Arjantin