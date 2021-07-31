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    • 31.07.2021 09:21
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    Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı anlatım izle!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde B grubundaki 4. maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 seti alarak maçta 2-0 öne geçen Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek.

    takvim.com.tr
    Türkiye Arjantin | CANLI

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları, Arjantin karşısında. İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1, son maçında ise ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olmuştu.



    CANLI SKOR TAKİBİ
    B grubunda 4 puanı bulunan Türkiye, Arjantin'i 3-0 ya da 3-1 yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiz.

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    1. SET

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        Haberler Spor Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı anlatım izle!