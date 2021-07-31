Tanganga adım adım Galatasaray'a

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray'da stoper bölgesi için gündemdeki ilk isim Tottenham forması giyen Japhet Tanganga. Yıldız ismi kiralamak için Tottenham ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip satın alma opsiyonu konusundaki pazarlıkları sürdürüyor.