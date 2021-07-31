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    Tanganga adım adım Galatasaray'a

    İngiliz kulübü, Tanganga’yı kiralamayı kabul ederken, satın alma opsiyonu için pazarlıklar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan genç yıldızı ikna için de büyük bir çaba harcıyor.

    Adım adım Tanganga
    Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Japhet Tanganga sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham formasını giyen genç stoperin transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

    İKİ BÜYÜK ENGEL BULUNUYOR
    Ancak bu gelişme transferin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü G.Saray'ın önünde iki büyük engel bulunuyor. Öncelikle iki kulüp arasında satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var.



    İNGİLİZLER 'OPSİYONSUZ' DİYOR
    G.Saray Tanganga'nın mutlaka satın alma opsiyonunu da almak istiyor. Tottenham ise gelecekte faydalanmak istediği 22 yaşındaki futbolcuyu opsiyonu olmadan kiralamayı düşünüyor.

    TANGANGA İKNA OLMUŞ DEĞİL
    Ayrıca Tanganga da Türkiye'ye gelme konusunda önemli tereddütler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk tercihi Premier Lig olan Tanganga'yı ikna etmek için de çok büyük çaba harcıyor.

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