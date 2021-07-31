Tanganga adım adım Galatasaray'a

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Japhet Tanganga sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham formasını giyen genç stoperin transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.
İKİ BÜYÜK ENGEL BULUNUYOR
Ancak bu gelişme transferin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü G.Saray'ın önünde iki büyük engel bulunuyor. Öncelikle iki kulüp arasında satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var.
İNGİLİZLER 'OPSİYONSUZ' DİYOR
G.Saray Tanganga'nın mutlaka satın alma opsiyonunu da almak istiyor. Tottenham ise gelecekte faydalanmak istediği 22 yaşındaki futbolcuyu opsiyonu olmadan kiralamayı düşünüyor.
TANGANGA İKNA OLMUŞ DEĞİL
Ayrıca Tanganga da Türkiye'ye gelme konusunda önemli tereddütler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk tercihi Premier Lig olan Tanganga'yı ikna etmek için de çok büyük çaba harcıyor.
İKİ BÜYÜK ENGEL BULUNUYOR
Ancak bu gelişme transferin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü G.Saray'ın önünde iki büyük engel bulunuyor. Öncelikle iki kulüp arasında satın alma opsiyonu konusunda anlaşmazlık var.
İNGİLİZLER 'OPSİYONSUZ' DİYOR
G.Saray Tanganga'nın mutlaka satın alma opsiyonunu da almak istiyor. Tottenham ise gelecekte faydalanmak istediği 22 yaşındaki futbolcuyu opsiyonu olmadan kiralamayı düşünüyor.
TANGANGA İKNA OLMUŞ DEĞİL
Ayrıca Tanganga da Türkiye'ye gelme konusunda önemli tereddütler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk tercihi Premier Lig olan Tanganga'yı ikna etmek için de çok büyük çaba harcıyor.