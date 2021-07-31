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    NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Houston Rockets tarafından draft edildi

    Türkiye için gurur haberi ABD’den geldi. 18 yaşındaki genç basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets tarafından 16. sırada seçildi. 19 yaşındaki Alperen'in ceketindeki Türk bayrağı detayı sosyal medyayı salladı... Giresun yeşili renkli ceketinin içine aile bireylerinin ismini yazması da takdir topladı...

    NBA’deki 11. gururumuz

    NBA Draft 2021'de Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü seçti. 19 yaşındaki sporcunun ceketinin içindeki Türk bayrağı işlemesi de geceye damga vurdu. Yıldız basketbolcu Alperen, Giresun yeşili ceketiyle şıklık yarışına katıldı.

    SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
    ALPEREN ceketinin içine de aile bireylerinin ismini yazdı. Genç basketbolcunun Türk bayrağı detayı, ceket rengi seçimi ve aile bireylerini unutmaması sosyal medyada çok konuşuldu.

    OKLAHOMA İLE ANLAŞTILAR!
    HOUSTON Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasta gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi. Sonrasında draft gerçekleşti.

    TÜRKOĞLU'NA ORTAK OLDU
    ALPEREN ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.

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