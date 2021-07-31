NBA'deki gururumuz Alperen Şengün Houston Rockets tarafından draft edildi

NBA Draft 2021'de Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü seçti. 19 yaşındaki sporcunun ceketinin içindeki Türk bayrağı işlemesi de geceye damga vurdu. Yıldız basketbolcu Alperen, Giresun yeşili ceketiyle şıklık yarışına katıldı.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

ALPEREN ceketinin içine de aile bireylerinin ismini yazdı. Genç basketbolcunun Türk bayrağı detayı, ceket rengi seçimi ve aile bireylerini unutmaması sosyal medyada çok konuşuldu.

OKLAHOMA İLE ANLAŞTILAR!

HOUSTON Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasta gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi. Sonrasında draft gerçekleşti.

TÜRKOĞLU'NA ORTAK OLDU

ALPEREN ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.