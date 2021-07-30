Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'de Houston Rockets tarafından draft edildi

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı Houston Rockets oldu.
Brooklyn Nets'in maçlarını oynadığı Barclays Center'da gerçekleşen NBA Draft 2021'de Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü seçti.
19 yaşındaki genç basketbolcumuz böylece sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak.
ALPEREN İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK
Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.
HİDAYET TÜRKOĞLU'NA ORTAK OLDU
Alperen Şengün ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.
TÜRK BASKETBOLCULARIN NBA DRAFTINDA SEÇİLME SIRALARI
Furkan Aldemir, Philadelphia 76ers, 2012, 53. sıra
Ömer Aşık, Portland Trail Blazers, 2008. 60. sıra
Semih Erden, Boston Celtics, 2008, 60. sıra
Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks, 2005, 36. sıra
Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers, 26. sıra
Mehmet Okur, Detroit Pistons, 2001, 38. sıra
Cedi Osman, Minnesota Timberwolves, 2015, 31. sıra
Mirsad Türkcan, Houston Rockets, 1998, 18. sıra
Hidayet Türkoğlu, Sacramento Kings, 2000, 16. sıra