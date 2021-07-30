Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'de Houston Rockets tarafından draft edildi

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR? ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ve artık NBA'de Houston Rockets forması giyiyor.