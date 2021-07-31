Beşiktaş’ın Diego Costa transferinde bomba iddia! Kartal'ı istemedi İtalya'yı bekliyor

Ocak ayından beri kulüpsüz olan 32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcünün fiyat artırmak için sürekli karar değiştirdiği de iddia ediliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan yıldız golcü son olarak İspanyol devi Atletico Madrid forması giymişti.