Beşiktaş’ın Diego Costa transferinde bomba iddia! Kartal'ı istemedi İtalya'yı bekliyor

Valentin Rosier ile yeniden anlaşan, Aleix Teixeira ve Rachid Ghezzal için gün sayan Beşiktaş için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer alan İspanyol golcü teklifi şimdilik geri çevirdi.
SERIE A'DAN TEKLİF BEKLİYOR
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre daha rekabetçi bir ligde oynamak isteyen İspanyol yıldız Diego Costa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi. Cagliari'nin de ilgilendiği tecrübeli golcü, Serie A'dan gelecek telifleri bekliyor.
İtalyan medyasına göre, 32 yaşındaki oyuncu, beklediği teklifin gelmemesi halinde kariyerine Dubai'de devam edecek. Beşiktaş Yönetimi ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Diego Costa için yapılan teklifi yükseltmeyecek olan Kartal, oyuncunun kesin kararını bekliyor.