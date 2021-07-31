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    • 31.07.2021 16:40
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    Beşiktaş’ın Diego Costa transferinde bomba iddia! Kartal'ı istemedi İtalya'yı bekliyor

    Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ın forvet transferinde teklif yaptığı Diego Costa'dan kötü haber geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre, daha rekabetçi bir ligde oynamak isteyen İspanyol yıldız Diego Costa, Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kartal'ı istemedi İtalya'yı bekliyor!

    Valentin Rosier ile yeniden anlaşan, Aleix Teixeira ve Rachid Ghezzal için gün sayan Beşiktaş için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer alan İspanyol golcü teklifi şimdilik geri çevirdi.


    SERIE A'DAN TEKLİF BEKLİYOR
    İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre daha rekabetçi bir ligde oynamak isteyen İspanyol yıldız Diego Costa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi. Cagliari'nin de ilgilendiği tecrübeli golcü, Serie A'dan gelecek telifleri bekliyor.

    İtalyan medyasına göre, 32 yaşındaki oyuncu, beklediği teklifin gelmemesi halinde kariyerine Dubai'de devam edecek. Beşiktaş Yönetimi ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Diego Costa için yapılan teklifi yükseltmeyecek olan Kartal, oyuncunun kesin kararını bekliyor.

        Ocak ayından beri kulüpsüz olan 32 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcünün fiyat artırmak için sürekli karar değiştirdiği de iddia ediliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan yıldız golcü son olarak İspanyol devi Atletico Madrid forması giymişti.

        Beşiktaş'ın golcü adayları arasında Luuk de Jong ve Chuba Akpom da yer alıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bu iki golcüyle de görüşmelerini sürdürüyor.

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