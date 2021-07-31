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    Fenerbahçe’de Zajc belirsizliği

    Sarı-Lacivertliler’in Sloven yıldızı Sampdoria ve Genoa’nın radarında. Yönetim ise iyi performans sergileyen Zajc’ı bırakıp bırakmamak konusunda kararsız.

    Fenerbahçe’de Zajc belirsizliği
    F.Bahçe'de Miha Zajc belirsizliği... Sarı-Lacivertliler'in Sloven yıldızı, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık kampında en dikkat çekici isimlerin başında geliyor. Çalışkanlığı ile teknik direktör Pereira'nın gözüne girmeyi başardı. Fenerbahçe onu yeni sezon başlamadan elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.



    İtalyan takımlarından Sampdoria ve Genoa onu transfer etmek istiyor. Yönetim ise performansı sürekli artan Miha Zajc'ı şimdilik elden çıkartmak istemiyor. Tecrübeli oyuncu bilindiği gibi geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giymişti... Transferi ile ilgili verilecek karar merak ediliyor.

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