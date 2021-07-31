Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! 31 Temmuz hazırlık maçı BJK Kayserispor canlı yayın!

BJK Kayserispor canlı yayın! Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! Siyah beyazlı futbolseverler yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek istiyor. Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynayacak. Beşiktaş ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapmış ve maçı 1-0 kazanmıştı. İşte; Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izleme ekranı!
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE!
Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak.
Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kara Kartallar, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'leri!
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, N'sakala, Welinton, Vida, Josef De Souza, N'Koudou, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal, Larin
Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Attamah, vKolovetsios, Kvrzic, İziz Behic, Pedro Henrique, Ramazan Civelek, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak