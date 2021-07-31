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    • 31.07.2021 17:42
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    • 31.07.2021 17:42
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    Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! 31 Temmuz hazırlık maçı BJK Kayserispor canlı yayın!

    Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! 31 Temmuz akşamı oynanacak BJK Kayserispor canlı yayın futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor’u konuk edecek. Saat 19:00’da başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın hakkında araştırma yapıyor. İşte; Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle!

    BJK Kayserispor canlı yayın! Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! Siyah beyazlı futbolseverler yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek istiyor. Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Kayserispor ile oynayacak. Beşiktaş ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapmış ve maçı 1-0 kazanmıştı. İşte; Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izleme ekranı!

    BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE!

    Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak.

    Saat 19.00'daki karşılaşma Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Kara Kartallar, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

    BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

    Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'leri!

    Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, N'sakala, Welinton, Vida, Josef De Souza, N'Koudou, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal, Larin

    Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Attamah, vKolovetsios, Kvrzic, İziz Behic, Pedro Henrique, Ramazan Civelek, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak

        BEŞİKTAŞ İLK MAÇINI KAZANDI!

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 48. dakikada takıma geri dönen Güven Yalçın'dan geldi.

        Mücadeleye Beşiktaş, Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

        Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken, Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

        24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yapacağı kampı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
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        Haberler Spor Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle! 31 Temmuz hazırlık maçı BJK Kayserispor canlı yayın!