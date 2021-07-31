Fenerbahçe Greuther Fürt maçı canlı izle! FB Greuther Fürth hazırlık maçı canlı yayın!

Fenerbahçe Greuther Fürt maçı canlı izle! FB Greuther Fürt maçı canlı izleme ekranı sarı lacivertli taraftarların merak ettiği konulardan birisi oldu. Fenerbahçe'nin bu sezonki 5. hazırlık maçı Alman ekibi Greuther Fürt olacak. Fenerbahçe Greuther Fürt maçı canlı yayın arama motorlarında sorgulanıyor. Maçın canlı izleme ekranına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İşte; Fenerbahçe Greuther Fürt canlı izleme sayfası!
FENERBAHÇE GREUTHER FÜRT MAÇI CANLI İZLE!
Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak.
Aşağıdaki bağlantıdan Fenerbahçe hazırlık maçını canlı izleyebilirsiniz.
Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı.
Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.
KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.