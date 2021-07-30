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    Yiğido’dan aynı tarife! Sivasspor Petrocub'ı eledi

    Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Maoldova ekibi Petrocub’ı ilk maçta olduğu gibi tek golle devirdi. Yiğido 3. ön eleme turunda D.Batumi ile karşılaşacak.

    Yiğido’dan aynı tarife

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor Moldova ekibi Petrocub'ı 1-0 yenerek turladı. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Kayode kaydetti. Sivasspor, 3. ön eleme turunda Gürcistan'dan Dinamo Batumi takımı ile karşılaşacak. Coronavirüs tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

    SİVASSPOR-PETROCUB 1-0

    STAT: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

    HAKEMLER: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin,
    Andrei Vereteshkin (Rusya)

    SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz,
    Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi,
    Hakan Arslan, Fajr, Henrique (Dk. 84 James),
    Felix (Dk. 62 Koray Altınay), Sefa Yılmaz (Dk.
    62 Yatabare), Kayode (Dk. 89 Ziya Erdal)

    PETROCUB: Meira, Potirniche, Rozgoniuc
    (Dk. 84 Douanla), Jardan, Revenco, Sergiu
    Platica, Bogaciuc, Cotogoi (Dk. 71 Gulceac),
    Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros
    (Dk. 82 Vlas)

    GOL: Dk. 65 Kayode

    SARI KARTLAR: Koray Altınay/ Sandu,
    Bogaciuc, Sergiu Platica

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    Haberler Spor Yiğido’dan aynı tarife! Sivasspor Petrocub'ı eledi