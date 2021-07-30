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    • 30.07.2021 22:38
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    UEFA'dan kural değişikliği! Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da eşleşebilir

    Son dakika haberleri... UEFA, Avrupa Ligi play-off turu eşleşmelerinde kural değişikliğine giderek aynı ülkeden iki takımın eşleşebileceğini açıkladı. Kural değişikliği ile UEFA'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme durumu da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

    DHA
    Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Galaatsaray derbisi ihtimali!

    UEFA'nın yaptığı kural değişikliği ile Avrupa'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali oluştu.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı duyurulurken kura çekiminde aynı ülke takımlarının bu turda birbiriyle eşleşebileceği ifade edildi.

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR
    Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam eden Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.

    Sarı-kırmızılı ekibin rakibini elemesi durumunda turnuvaya play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

    Ayrıca yapılan kural değişikliği ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar da birbirleriyle eşleşebilecek.

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