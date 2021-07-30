UEFA'dan kural değişikliği! Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da eşleşebilir

GALATASARAY VE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam eden Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.