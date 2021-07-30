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    • 30.07.2021 22:57
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    Türkiye Arjantin maçı canlı izle! 31 Temmuz Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın! (Tokyo 2020)

    31 Temmuz Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın! Türkiye Arjantin maçı canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız gruptaki kaderini belirleyecek maça çıkıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Millilerimiz gruptaki 4. maçında Arjantin ile karşılaşacak. Çin galibiyeti sonrası İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerine kaybeden Filenin Sultanları’nın kritik maçtaki rakibi Arjantin olacak. İşte; Türkiye Arjantin maçı canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Türkiye Arjantin maçı canlı izle!

    Türkiye Arjantin maçı canlı izle! 31 Temmuz Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın! Tokyo 2020 Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 4. rakibi Arjantin olacak. 1 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Milliler bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Türkiye Arjantin maçı canlı izleme ekranını sorguluyor.

    TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE!

    Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından canlı izlenebilecek.

    TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

    B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.

    Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

        GRUPTAN ÇIKMA İLK OLACAK

        Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.
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