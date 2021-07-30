Türkiye Arjantin maçı canlı izle! 31 Temmuz Türkiye Arjantin voleybol maçı canlı yayın! Tokyo 2020 Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 4. rakibi Arjantin olacak. 1 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Milliler bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Türkiye Arjantin maçı canlı izleme ekranını sorguluyor.
TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE!
Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından canlı izlenebilecek.
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TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.
B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.
Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.