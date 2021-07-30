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    • 30.07.2021 12:36
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    Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Sörloth transferinde güçlü rakip

    Golcü transferi için çalışmalarına devam eden ve Alexander Sörloth için fırsat kollayan Fenerbahçe ile Trabzonspor'u üzecek bir haber geldi. Norveçli golcü için Milan da devreye girdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    F.Bahçe ve Trabzonspor'a Sörloth'ta güçlü rakip

    Fenerbahçe ve Trabzonspor, Leipzig ile yollarını ayırması beklenen Norveçli yıldız golcü için pusuda bekliyor. İki dev de tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor.

    Ancak görünen o ki Leipzig'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'u transfer etmek o kadar kolay değil. İtalyan Ligi ekiplerinden Roma'dan sonra Milan da yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Milano ekibi transferde oldukça istekli.

    İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan, Sörloth'un şartlarını öğrenmek için Leipzig kulübüyle temaslara başladı. Leipzig'in olduğu kadar Sörloth'un da transferi için vereceği karar büyük önem taşıyor.

        2025 yılına kadar Leipzig ile sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 16 milyon Euro… 25 yaşındaki yıldız golcü, Alman kulübüne 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

        Alman kulübünde bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Sörloth, için beklenen bonservis bedeli 15 milyon Euro. Almanlar, oyuncuyu bu ücret dışında elden çıkarmayı düşünmüyor.

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