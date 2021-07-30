Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Sörloth transferinde güçlü rakip

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Leipzig ile yollarını ayırması beklenen Norveçli yıldız golcü için pusuda bekliyor. İki dev de tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor.
Ancak görünen o ki Leipzig'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'u transfer etmek o kadar kolay değil. İtalyan Ligi ekiplerinden Roma'dan sonra Milan da yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Milano ekibi transferde oldukça istekli.
İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan, Sörloth'un şartlarını öğrenmek için Leipzig kulübüyle temaslara başladı. Leipzig'in olduğu kadar Sörloth'un da transferi için vereceği karar büyük önem taşıyor.