Trabzonspor'da parola hücum futbol hedef şampiyonluk

Trabzonspor çalışmalarının İstanbul etabını oldukça verimli geçirdi. Çok ciddi sakatlıkların yaşanmadığı kamp süresi boyunca tecrübeli futbolcular Nwakaeme ve Gervinho performanslarıyla kampa damga vuran isimler oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına hedef olarak, "Şampiyonluk" vurgusu yaparken, antrenmanlarda ağırlıklı olarak hücum futbol üzerine çalışmalar yapıldı. Yeni sezonda taraftarlar bol gollü maçlar izleyecek.
FIRTINA'DA KOITA İÇİN SEFERBERLİK
Trabzon'un yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesindeki gerilme nedeniyle son 1 hafta takımla çalışamayan yıldız golcünün 5 Ağustos'taki Avrupa maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına hedef olarak, "Şampiyonluk" vurgusu yaparken, antrenmanlarda ağırlıklı olarak hücum futbol üzerine çalışmalar yapıldı. Yeni sezonda taraftarlar bol gollü maçlar izleyecek.
FIRTINA'DA KOITA İÇİN SEFERBERLİK
Trabzon'un yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesindeki gerilme nedeniyle son 1 hafta takımla çalışamayan yıldız golcünün 5 Ağustos'taki Avrupa maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.