Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor'da parola hücum futbol hedef şampiyonluk

    Trabzonspor çalışmalarının İstanbul etabında hücuma ağırlık verdi. Abdullah Avcı, şampiyonluk vurgusu yaptı. Yeni sezonda taraftarlar bol gollü maçlar izleyecek.

    Parola hücum futbol hedef şampiyonluk
    Trabzonspor çalışmalarının İstanbul etabını oldukça verimli geçirdi. Çok ciddi sakatlıkların yaşanmadığı kamp süresi boyunca tecrübeli futbolcular Nwakaeme ve Gervinho performanslarıyla kampa damga vuran isimler oldu.

    Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularına hedef olarak, "Şampiyonluk" vurgusu yaparken, antrenmanlarda ağırlıklı olarak hücum futbol üzerine çalışmalar yapıldı. Yeni sezonda taraftarlar bol gollü maçlar izleyecek.



    FIRTINA'DA KOITA İÇİN SEFERBERLİK
    Trabzon'un     yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesindeki gerilme nedeniyle son 1 hafta takımla çalışamayan yıldız golcünün 5 Ağustos'taki Avrupa maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
    Haberler Spor Trabzonspor'da parola hücum futbol hedef şampiyonluk