Şeyma Ercan kimdir? Şeyma Ercan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Hangi takımda oynuyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürüyor ve heyecanla izleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı başarıları ile Türkiye'nin gururu olurken Şeyma Ercan hakkındaki bilgiler de araştırılır oldu. İşte ayrıntılar…
ŞEYMA ERCAN KİMDİR?
Şeyma Ercan, 5 Temmuz 1994'te Ankara'da dünyaya geldi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi takımında voleybol oynamaya başlayan Şeyma, 2009'da A takıma yükseldi.
2011'e kadar Gazi Üniversitesi için ter döktükten sonra 2011 yılında Beşiktaş ekibine katıldı. Sonrasında sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe, Beşiktaş takımlarında oynadı. 2018 yılında Türk Hava Yolları'na transfer oldu.