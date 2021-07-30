Türkiye Arjantin voleybol maçı için geri sayım başladı. Dün oynanan ABD maçında Filenin Sultanları, iki set üst üste kazanarak beraberliği yakalasa da son seti kazanan ABD maçtan 3-2 galip ayrıldı. Şimdi gözler Arjanti maçına çevrildi. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, TOKYO 2020 Olimpiyatları B Grubu'ndaki 4. maçını 29 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ile saat 08.20'de yapacak.
İşte müsabakaya dair merak edilenler;
ABD TÜRKİYE MAÇI SET SONUÇLARI
İlk Set Sonucu: ABD 25-19 Türkiye
İkinci Set Sonucu: ABD 25-20 Türkiye
Üçüncü Set Sonucu: ABD 17-25 Türkiye
Dördüncü Set Sonucu: ABD 20-25 Türkiye
Beşinci Set Sonucu: ABD 15-12 Türkiye
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TUR İÇİN YARIN ARJANTİN KARŞISINDA OLACAK
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de başlayacak.
Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.