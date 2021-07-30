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    • Spor
    • 30.07.2021 15:54
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    • 30.07.2021 15:54
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    Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda?

    Filenin Sultanları son olarak dün TOKYO 2020 B Grubu'nda grubun üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele etmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları sürüyor. Bilindiği üzere Filenin Sultanları grubun üçüncü maçında yarın ABD ile karşı karşıya geldi ve 3-2 mağlup oldu. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjanti voleybol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye Arjantin voleybol maçı için geri sayım başladı. Dün oynanan ABD maçında Filenin Sultanları, iki set üst üste kazanarak beraberliği yakalasa da son seti kazanan ABD maçtan 3-2 galip ayrıldı. Şimdi gözler Arjanti maçına çevrildi. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arjantin voleybol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

    TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    A Milli Takım, TOKYO 2020 Olimpiyatları B Grubu'ndaki 4. maçını 29 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ile saat 08.20'de yapacak.

    İşte müsabakaya dair merak edilenler;

    ABD TÜRKİYE MAÇI SET SONUÇLARI

    İlk Set Sonucu: ABD 25-19 Türkiye

    İkinci Set Sonucu: ABD 25-20 Türkiye

    Üçüncü Set Sonucu: ABD 17-25 Türkiye

    Dördüncü Set Sonucu: ABD 20-25 Türkiye

    Beşinci Set Sonucu: ABD 15-12 Türkiye﻿

    A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TUR İÇİN YARIN ARJANTİN KARŞISINDA OLACAK

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

    Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de başlayacak.

    Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.

        TUR İÇİN 3-1 VEYA 3-0'LIK GALİBİYET YETECEK

        A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

        B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.

        Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

        GRUPTAN ÇIKARSA İLK OLACAK

        Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.

        Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

        ABD: 3 - TÜRKİYE: 2

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

        Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2'şer sayı ile oynadı. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak.

            Salon: Ariake Arena
            Hakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
            ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)
            Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)
            Setler: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12
            Süre: 2 saat 5 dakika (28,27,26, 25, 19)
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