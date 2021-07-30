Eda Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, nereli, kiminle evli, çocuğu var mı?

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.2011 yılında Erdem Dündar ile evlendi.

Başarıları

•2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)•2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü•2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu•2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)•2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü•2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu•2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe•2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe•2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)•2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Millî Takımı)•2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu•2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe•2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu•2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)•2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Millî Takımı)•2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü -Fenerbahçe•2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe•2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör•2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu•2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)•2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)•2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe