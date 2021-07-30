Galatasaray'a Gedson yerine Benfica'dan sürpriz teklif

YİNE DE GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan G.Saray'a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.