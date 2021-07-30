Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.07.2021 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 09:37
    ABONE OL

    Galatasaray'a Gedson yerine Benfica'dan sürpriz teklif

    Orta saha için Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. Benfica kadrosunda düşünmediği Brezilyalı Gabriel'i sarı-kırmızılı ekibe önerdi.

    Galatasaray'a Gedson yerine Benfica'dan sürpriz teklif

    Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. Fernandes'i takımında görmek isteyen Fatih Terim'in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için G.Saray'a hafta sonu iyi haber gelmemişti.

    Benfica'nın Gedson'u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray'a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel'i önerdiği ortaya çıktı.

    YİNE DE GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR
    Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan G.Saray'a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.

        Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 karşılaşmada forma giyip toplamda 1 gol, 4 asist kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu, tescilli Türkiye düşmanıyla görüştü
        Haberler Spor Galatasaray'a Gedson yerine Benfica'dan sürpriz teklif