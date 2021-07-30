Lazio'da başarısız oldu! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi

F.Bahçe transferde sessizliğe bürünürken, eski golcüsü Vedat Muriç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kosovalı yıldız golcü özel işleri için İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul'da Sarı-Lacivertli yönetimle bir araya geldiği öğrenildi. F.Bahçe yöneticilerinden Selahattin Baki ile Vedat Muriç özel olarak görüştü ve transfer ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ İSTİYOR

Sarı-Lacivertli kulübün yöneticisi bu görüşmede Vedat Muriç'i yeniden takımda görmek istediğini yineledi. Kosovalı santrfor ise Lazio'dan ayrılması durumunda Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getirdi. Çizme'de bir türlü istediği ritmi bulamayan Vedat Muriç, eski takımıyla yeniden çıkaş yakalamak istiyor.

5.9 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

FENERBAHÇE Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi bulunan Vedat Muriç, Serie A'da çıktığı 27 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki yıldız golcü 2019 yılında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 5.9 milyon Euro ücretle transfer olmuştu.

ÖNCE PARA GETİRMELİSİN!

Kanarya'da Danimarkalı stoper Zanka eski takımı Kopenhag'a dönmek istiyor. Yönetim ayrılmak isteyer tecrübeli oyuncuya, "Önce bonservisini getir" mesajı verdi.

FENERBAHÇE'DE ZANKA VE SAMATTA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda Zwolle hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı. Danimarka Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için takıma geç katılan Mathias Zanka, çalışmalara başladı. Gençlerbirliği ile 26 Temmuz'da yapılan hazırlık maçında sakatlık geçiren Mbwana Samatta, tedavisinin tamamlanmasıyla takıma dahil oldu. Kanarya, yarın hazırlık maçında Greuther Fürth ile karşılaşacak.