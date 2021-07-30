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    Galatasaray'da 8 numaraya 2 aday var

    Gedson Fernandes şoku sonrası alternatif isimlere yönelen Galatasaray’ın gündeminde Ben Romdhane ve Harroui bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    8 numaraya 2 aday var
    Benfica'nın Gedson'u takımda tutma kararı alması sonrasında Galatasaray alternatif isimlere yönelmiş durumda. Listenin ilk sırasında Mohamed Ali Ben Romdhane var. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır G.Saray'ın hedefindeki isimlerden birisi. Esperance formasını giyen Ben Romdhane 21 yaşında ve 1.85 boyunda.



    Listenin ikinci sırasındaki isim Abderrahman Harroui... Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da forma giyen Faslı yıldız 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Harroui çok yönlü isim.

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    Haberler Spor Galatasaray'da 8 numaraya 2 aday var