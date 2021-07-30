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    Dorukhan Toköz Trabzon’da

    Transferin flaş takımı Trabzon, Beşiktaş’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan milli yıldız ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Dorukhan yeni sezonda 9 milyon TL garanti ücret alacak...

    Ve Dorukhan Trabzon’da

    Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor bir bomba daha patlattı... Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı... 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız oyuncu 2021/22 sezonu için 9 milyon TL kazanacak... Sonraki sezonlarda ücretine Tüfe+Üfe/2 oranında artış yapılacak. Her sezon için 7 milyon TL imza ücreti alacak. Trabzonspor'un opsiyonu kullanması halinde 10 milyon TL garanti ücret ve 10 milyon TL imza ücreti kazanacak.

    ABDÜLKADİR'E DEMİR KANCASI
    Dorukhan    'ın Trabzonspor'la anlaşması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor, Abdülkadir Parmak'ın menajeriyle görüştü. Pazarlıklar sürüyor.

    ABDÜLKADİR'E DEMİR KANCASI
    Dorukhan'ın Trabzonspor'la anlaşması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor, Abdülkadir Parmak'ın menajeriyle görüştü. Pazarlıklar sürüyor.

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