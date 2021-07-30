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    Beşiktaş Karagümrük’ün yıldızı Ndao ile temasta

    Beşiktaş, Senegalli sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için çalışmalara başladı. Sergen Yalçın da onun alınması için yönetime sürekli baskı yapıyor. İşte detaylar...

    Beşiktaş Karagümrük’ün yıldızı Ndao ile temasta

    Beşiktaş Karagümrük'ün 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için harekete geçti.

    Özellikle geride kalan sezonda Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Senegalli oyuncu bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.



    24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinin de son senesine girilmesi, olası transferdeki avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor.



    Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın da yıldız oyuncunun transfer edilmesi için yönetime baskı uyguluyor. Ndao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

        ROSİER İSTANBUL'DA
        Beşiktaş'ın gelecek sezon için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier dün gece İstanbul'a ayak bastı. Fransız yıldız 1 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. 1 yıl sonra S.Lizbon'a 4.5 milyon Euro ücret ödenecek.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALEX'İ İSTİYOR!
        Rosier'İ karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarı havalimanında         Başkan Ahmet Nur Çebi'ye seslendi. Siyah- Beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan, "Başkan bize Alex Teixeira'yı getir" tezahüratında bulundu. Brezilyalı yıldız transferiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.

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