Beşiktaş Karagümrük’ün yıldızı Ndao ile temasta

ROSİER İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın gelecek sezon için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier dün gece İstanbul'a ayak bastı. Fransız yıldız 1 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. 1 yıl sonra S.Lizbon'a 4.5 milyon Euro ücret ödenecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ALEX'İ İSTİYOR!

Rosier'İ karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarı havalimanında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye seslendi. Siyah- Beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan, "Başkan bize Alex Teixeira'yı getir" tezahüratında bulundu. Brezilyalı yıldız transferiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.