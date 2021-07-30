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    Berkan’dan Galatasaray'a 5 yıllık imza

    Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini dün açıkladı. Genç yetenek, 5 yıl boyunca Sarı-Kırmızılılar’ın formasını giyecek. İşte merak edilen detaylar...

    Berkan’dan 5 yıllık imza

    Cimbom sonunda Berkan Kutlu'ya kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta sahanın transferini dün resmi olarak açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasına göre genç yıldız 5 yıllığına Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Geride kalan sezonda 38 lig maçına çıkan genç oyuncu 3 gol atarken 2 de asiste imza atmıştı.



    Berkan Kutlu ligde ortaya koyduğu performansla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Yönetim de harekete geçti ve Alanyaspor'un yıldız oyuncusunu renklerine kattı. Güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olan Berkan Kutlu için Galatasaray, Alanyaspor'a 3.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

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