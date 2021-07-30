Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Biz lige tutunmak için gelmiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz" dedi. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    Biz lige tutunmak için gelmiyoruz!
    Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir" diye konuştu.

    ERİKSEN GELECEK HAFTA KONTROLDEN GEÇECEK
    Danimarkalı Christian Eriksen, Euro 2020'de yaşadığı kalp sorununun ardından yeniden sağlık kontrolünden geçecek. Futbolcu, gelecek hafta Inter'de kontrolden geçecek ve kaderi belirlenecek.

    HECTOR BELLERİN İÇİN ATLETİCO MADRİD İDDİASI
    İspanyol yıldız Hector Bellerin'in geleceği yakın zamanda belli olacak. Yıldız oyuncunun menajeri, Arsenal ile oyuncunun geleceği hakkında görüşme yapacak. Daily Star'ın haberine göre 26 yaşındaki sağ beki Atletico Madrid'in transfer etmek istediği öğrenildi.

    AANHOLT 9 MİLYON EURO
    G.Saray     Van Aanholt'u kadrosuna katarken ödenecek ücretle ilgili açıklama yapılmadı. 30 yaşındaki oyuncuya 3 yılda 6 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası ödeneceği iddia edildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
    Haberler Spor Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Biz lige tutunmak için gelmiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)