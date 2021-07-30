Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Biz lige tutunmak için gelmiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir" diye konuştu.
ERİKSEN GELECEK HAFTA KONTROLDEN GEÇECEK
Danimarkalı Christian Eriksen, Euro 2020'de yaşadığı kalp sorununun ardından yeniden sağlık kontrolünden geçecek. Futbolcu, gelecek hafta Inter'de kontrolden geçecek ve kaderi belirlenecek.
HECTOR BELLERİN İÇİN ATLETİCO MADRİD İDDİASI
İspanyol yıldız Hector Bellerin'in geleceği yakın zamanda belli olacak. Yıldız oyuncunun menajeri, Arsenal ile oyuncunun geleceği hakkında görüşme yapacak. Daily Star'ın haberine göre 26 yaşındaki sağ beki Atletico Madrid'in transfer etmek istediği öğrenildi.
AANHOLT 9 MİLYON EURO
G.Saray Van Aanholt'u kadrosuna katarken ödenecek ücretle ilgili açıklama yapılmadı. 30 yaşındaki oyuncuya 3 yılda 6 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası ödeneceği iddia edildi.
ERİKSEN GELECEK HAFTA KONTROLDEN GEÇECEK
Danimarkalı Christian Eriksen, Euro 2020'de yaşadığı kalp sorununun ardından yeniden sağlık kontrolünden geçecek. Futbolcu, gelecek hafta Inter'de kontrolden geçecek ve kaderi belirlenecek.
HECTOR BELLERİN İÇİN ATLETİCO MADRİD İDDİASI
İspanyol yıldız Hector Bellerin'in geleceği yakın zamanda belli olacak. Yıldız oyuncunun menajeri, Arsenal ile oyuncunun geleceği hakkında görüşme yapacak. Daily Star'ın haberine göre 26 yaşındaki sağ beki Atletico Madrid'in transfer etmek istediği öğrenildi.
AANHOLT 9 MİLYON EURO
G.Saray Van Aanholt'u kadrosuna katarken ödenecek ücretle ilgili açıklama yapılmadı. 30 yaşındaki oyuncuya 3 yılda 6 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası ödeneceği iddia edildi.