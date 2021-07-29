Türkiye voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye gruptan nasıl çıkar?

2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusuna olimpiyatları takip eden sporseverler yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Millilerimizin gruptan çıkma şansı ise devam ediyor. Peki; Türkiye voleybol puan durumu nasıl?
TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU!
Gerçekleşen son iki karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan durumu netleşti. İlk karşılaşmasının Çin ile yapan Filenin Sultanları bu maçta 3-0 galip ayrılmıştı.
Millilerimiz ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Güncel puan durumu şu şekilde:
1 İtalya: 9 puan
2 ABD: 6 puan
3 Türkiye: 3 puan