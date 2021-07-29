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    • Spor
    • 29.07.2021 17:51
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    • 29.07.2021 17:51
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    Türkiye voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye gruptan nasıl çıkar?

    Türkiye voleybol puan durumu sporseverler tarafından sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kıran kırana bir mücadele veriyor. Millilerimizin gruptan nasıl çıkacağı da merak edilen konulardan birisi oluyor. A Millilerimiz gruptaki ilk maçında Çin’i mağlup etmişti. İkinci maçta ise İtalya’ya mağlup olmuştuk. İşte; Türkiye voleybol puan durumu!

    takvim.com.tr
    Türkiye voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları

    2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusuna olimpiyatları takip eden sporseverler yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız B Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Millilerimizin gruptan çıkma şansı ise devam ediyor. Peki; Türkiye voleybol puan durumu nasıl?

    TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU!

    Gerçekleşen son iki karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan durumu netleşti. İlk karşılaşmasının Çin ile yapan Filenin Sultanları bu maçta 3-0 galip ayrılmıştı.

    Millilerimiz ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

    Güncel puan durumu şu şekilde:

    1 İtalya: 9 puan

    2 ABD: 6 puan

    3 Türkiye: 3 puan
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        Haberler Spor Türkiye voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye gruptan nasıl çıkar?