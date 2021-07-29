2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye voleybol puan durumu!

Türkiye voleybol puan durumu sporseverler tarafından sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kıran kırana bir mücadele veriyor. Millilerimizin gruptan nasıl çıkacağı da merak edilen konulardan birisi oluyor. A Millilerimiz gruptaki ilk maçında Çin'i mağlup etmişti. İkinci maçta ise İtalya'ya mağlup olmuştuk. İşte; Türkiye voleybol puan durumu!
TÜRKİYE VOLEYBOL PUAN DURUMU!
Gerçekleşen son iki karşılaşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan durumu netleşti. İlk karşılaşmasının Çin ile yapan Filenin Sultanları bu maçta 3-0 galip ayrılmıştı.
Millilerimiz ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Millilerimiz gruptaki son maçında ABD ile karşılaştı ve maçı 3-2 kaybederek 1 puan kazandı.
Güncel puan durumu şu şekilde:
1 İtalya: 9 puan
2 ABD: 8 puan
3 ROC: 5 puan