2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye voleybol puan durumu!

Türkiye voleybol puan durumu sporseverler tarafından sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kıran kırana bir mücadele veriyor. Millilerimizin gruptan nasıl çıkacağı da merak edilen konulardan birisi oluyor. A Millilerimiz gruptaki ilk maçında Çin'i mağlup etmişti. İkinci maçta ise İtalya'ya mağlup olmuştuk. İşte; Türkiye voleybol puan durumu!