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    • Spor
    • 29.07.2021 10:53
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    • 29.07.2021 10:53
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    Transfer bombası patladı! Trabzonspor Doruhan Toköz ile anlaşmaya vardı

    Son dakika haberi! Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, gündemine aldığı Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.

    Transfer bombası patladı! İşte yeni takımı

    Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.


    FIRTINA DORUKHAN'LA ANLAŞMAYA VARDI
    A Spor'da yer alan habere göre, transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, gündemine aldığı Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.


    KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
    Bordo mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak. Dorukhan'la daha önce de görüşen Fırtına, yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı.

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