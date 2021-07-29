Transfer bombası patladı! Trabzonspor Doruhan Toköz ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.



FIRTINA DORUKHAN'LA ANLAŞMAYA VARDI

A Spor'da yer alan habere göre, transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, gündemine aldığı Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.



KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Bordo mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak. Dorukhan'la daha önce de görüşen Fırtına, yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı.