Trabzonspor'dan Alexander Sörloth taktiği! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Yeni sezon öncesinde Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 dev kulüp de kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.
3 kulüp de Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Alman kulübü Leipzig henüz oyuncusuyla ilgili kararını net olarak açıklamasa da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Norveçli yıldız için bekliyor…
Oyuncunun kararı netleştikten sonra ise harekete geçecekler.
Trabzonspor'un golcü transferini ağırdan almasının nedeni ise Sörloth'u ezeli rakiplerine kaptırmak istememesi... Bilindiği gibi Karadeniz Fırtınası, Norveçli yıldız golcünün transferi için öncelik hakkına sahip… Bu öncelik Leipzig'e transfer olurken Sörloth'un isteğiyle sözleşmesine eklendi.