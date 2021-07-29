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    • 29.07.2021 17:21
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    • 29.07.2021 17:56
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    Trabzonspor'dan Alexander Sörloth taktiği! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

    Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 dev kulüp de kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek için yoğun mesai harcarken öne çıkan isim ise Alexander Sörloth. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    Takvim
    Sörloth taktiği

    Yeni sezon öncesinde Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 dev kulüp de kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.




    3 kulüp de Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Alman kulübü Leipzig henüz oyuncusuyla ilgili kararını net olarak açıklamasa da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Norveçli yıldız için bekliyor…



    Oyuncunun kararı netleştikten sonra ise harekete geçecekler.

    Trabzonspor'un golcü transferini ağırdan almasının nedeni ise Sörloth'u ezeli rakiplerine kaptırmak istememesi... Bilindiği gibi Karadeniz Fırtınası, Norveçli yıldız golcünün transferi için öncelik hakkına sahip… Bu öncelik Leipzig'e transfer olurken Sörloth'un isteğiyle sözleşmesine eklendi.



        FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...
        Trabzonspor, farklı bir golcü transfer ederse, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sörloth için hamle yapmasından endişe ediyor. Yıldız oyuncuyu ezeli rakiplerine kaptırıp psikolojik darbe almak istemiyor… Bordo-mavililer golcü transferi için acele etmeyecek. Rakiplerinin golcü transferi için yapacağı hamleleri takip edecek.



        MÜTHİŞ REKABET
        Süper Lig'de önümüzdeki sezon yaşanacak müthiş şampiyonluk yarışı öncesinde saha dışında da müthiş bir rekabet yaşanıyor. Sörloth'un ismi sadece Türk takımlarıyla değil, İtalyan ve İspanyol kulüpleriyle de anılıyor. Norveçli yıldızın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu…
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