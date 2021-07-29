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    • 29.07.2021 16:03
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    Fenerbahçe'de 25 milyonluk hüsran! Pereira'nın şansını da kullanamadı

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin defansına çözüm olması için transfer edilen Mauricio Lemos, performansıyla adeta saç baş yoldurdu. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın verdiği şansı da kullanamayan stoperin sarı-lacivertli ekibe 1 yıllık maliyeti 25 milyon TL'yi buluyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de 25 milyonluk hüsran

    Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'dan beklentiler çok fazlaydı. Bir dönem Barcelona'dan gelen transfer teklifini geri çeviren Uruguaylı stoper için "Yeni Lugano" benzetmeleri yapılmış, savunmadaki krizin sona ereceği belirtilmişti.



    Ancak işler hiç beklendiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ilk bölümünde sürekli 11'de forma şansı bulan Lemos yaptığı hatalar sonrasında kısa sürede kulübeye çekildi. Ligin son 21 haftasında 1 dakika bile süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu için kulüp arayışları başladı.



    Ancak ne yurt içinden ne de yurt dışından beklenen teklif şu ana kadar gelmedi. Teknik direktör Vitor Pereira bunun üzerine Lemos'u kazanma yoluna gitti ve Uruguaylı yıldıza hazırlık maçlarında önemli süreler verdi. Ama Lemos aldığı şansı yine iyi kullanamadı.



        Son olarak dün Zwolle ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe 2-0 öndeyken oyuna giren tecrübeli stoper adeta saç baş yoldurdu. Lemos çok büyük hatalara imza atarken, skor da bir anda 2-2'ye geldi.



        Sarı-Lacivertli taraftarlar bunun üzerine sosyal medyada eleştiri yağmuruna başladı. Fenerbahçe, Lemos'un bonservisi için kasasından 1.5 milyon Euro çıkarırken, Uruguaylı oyuncuya da 1 milyon Euro maaş verdi. Böylece Lemos'un Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti 25 milyon lirayı buldu. Şimdi yönetim Uruguaylı yıldızı nasıl takımdan göndereceğini kara kara düşünüyor.

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