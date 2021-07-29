Fenerbahçe'de 25 milyonluk hüsran! Pereira'nın şansını da kullanamadı

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'dan beklentiler çok fazlaydı. Bir dönem Barcelona'dan gelen transfer teklifini geri çeviren Uruguaylı stoper için "Yeni Lugano" benzetmeleri yapılmış, savunmadaki krizin sona ereceği belirtilmişti.
Ancak işler hiç beklendiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ilk bölümünde sürekli 11'de forma şansı bulan Lemos yaptığı hatalar sonrasında kısa sürede kulübeye çekildi. Ligin son 21 haftasında 1 dakika bile süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu için kulüp arayışları başladı.
Ancak ne yurt içinden ne de yurt dışından beklenen teklif şu ana kadar gelmedi. Teknik direktör Vitor Pereira bunun üzerine Lemos'u kazanma yoluna gitti ve Uruguaylı yıldıza hazırlık maçlarında önemli süreler verdi. Ama Lemos aldığı şansı yine iyi kullanamadı.