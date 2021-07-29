Fenerbahçe'de 25 milyonluk hüsran! Pereira'nın şansını da kullanamadı





Ancak ne yurt içinden ne de yurt dışından beklenen teklif şu ana kadar gelmedi. Teknik direktör Vitor Pereira bunun üzerine Lemos'u kazanma yoluna gitti ve Uruguaylı yıldıza hazırlık maçlarında önemli süreler verdi. Ama Lemos aldığı şansı yine iyi kullanamadı.