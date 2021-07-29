PSV'den turistik gezi! Öğlen Boğaz’ı gezdiler, akşam Galatasaray'ı yendiler

Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda 5-1 mağlup olduğu PSV'yi Başakşehir'de konuk eden Galatasaray rakibine bu kez de 2-1 yenilip elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile eşleşti.
MARCAO'NUN AYAĞINA ÇARPTI
37. dakikada PSV öne geçti. Soldan kullanılan serbest vuruşta Muslera topu iyi yumruklayaadı. Madueke uzaktan çok sert vurdu, Marcao'nun ayağna çarpan top ağlarımızla buluştu: 0-1.
GİNKEL ÖN DİREKTE VURDU
PSV ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 58. dakikada Zahavi'nin şutunda Muslera gole izin vermedi. 1 dakika sonra Van Ginkel sağdan yahılan sert ortada düzgün bir vuruşla golü attı ve skor 2-0 oldu.