Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    PSV'den turistik gezi! Öğlen Boğaz’ı gezdiler, akşam Galatasaray'ı yendiler

    Cimbom’u evinde 5-1 yenen PSV dünkü rövanştan önce Boğaz’ı gezip eğlendi... Ardından maça çıkıp temsilcimizi adeta yürüyerek devirdi... Madueke ve Van Ginkel’e Diagne ile yanıt verebilen Galatasaray, Avrupa Ligi’nde St. Johnstone ile eşleşti.

    PSV'den turistik gezi!

    Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda 5-1 mağlup olduğu PSV'yi Başakşehir'de konuk eden Galatasaray rakibine bu kez de 2-1 yenilip elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile eşleşti.

    MARCAO'NUN AYAĞINA ÇARPTI
    37. dakikada PSV öne geçti. Soldan kullanılan serbest vuruşta Muslera topu iyi yumruklayaadı. Madueke uzaktan çok sert vurdu, Marcao'nun ayağna çarpan top ağlarımızla buluştu: 0-1.



    GİNKEL ÖN DİREKTE VURDU
    PSV ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 58. dakikada Zahavi'nin şutunda Muslera gole izin vermedi. 1 dakika sonra Van Ginkel sağdan yahılan sert ortada düzgün bir vuruşla golü attı ve skor 2-0 oldu.



    DİAGNE GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI
    71'de Yedlin'in tehlikeli ortasını Drommel kornere çeldi. 74'te Boscagli ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. 84'te Diagne sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve PSV 2-1 kazandı.



        TUT ŞU TOPU MUSLERA YA
        Hollanda'da oynanan ilk maçta yaptığı hatalarla büyük tepki çeken Muslera dün de sahnedeydi!.. Uruguaylı kaleci 37. dakikada Madueke'nin gölü topu uzaklaştıramayınca Fatih Terim kenardan "Tut şu topu ya" diye bağırdı.

        İlk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle turu neredeyse garantileyen PSV dünkü rövanş maçı öncesinde Boğaz turu yaparak eğlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kışlaya sabotaj girişimi önlendi
        Haberler Spor PSV'den turistik gezi! Öğlen Boğaz’ı gezdiler, akşam Galatasaray'ı yendiler