PSV'den turistik gezi! Öğlen Boğaz’ı gezdiler, akşam Galatasaray'ı yendiler

Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda 5-1 mağlup olduğu PSV'yi Başakşehir'de konuk eden Galatasaray rakibine bu kez de 2-1 yenilip elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Kırmızılılar 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile eşleşti.



MARCAO'NUN AYAĞINA ÇARPTI

37. dakikada PSV öne geçti. Soldan kullanılan serbest vuruşta Muslera topu iyi yumruklayaadı. Madueke uzaktan çok sert vurdu, Marcao'nun ayağna çarpan top ağlarımızla buluştu: 0-1.