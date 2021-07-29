Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Taraftardan coşkulu karşılama...

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.
Fransız futbolcuyu taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Rosier'i havaalanında bir grup taraftar "Evine hoş geldin Beşiktaş'ın çocuğu" pankartı ve tezahüratlarla karşıladı.
Beşiktaş da sosyal medya hesabından Valentin Rosier'in "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği bir videoyu paylaştı.
Valentin Rosier, gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyecek. 24 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.