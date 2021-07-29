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    • 29.07.2021 15:31
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    Portekiz'den Galatasaray için flaş transfer iddiası! Luyindama yerine Ribeiro geliyor

    Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda PSV'ye boyun eğen Galatasaray'da 2 maçta yenilen 7 gol can sıkarken, özellikle Luyindama'nın performansı eleştiri topladı. Stoper arayışına başlayan sarı-kırmızılı ekip için Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Portekiz'den Galatasaray için flaş transfer iddiası

    Luyindama'nın saç baş yolduran performansı sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray için transfer iddiaları çoğalıyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Belenenses formasını giyen Tomas Ribeiro için harekete geçtiğini yazdı.



    "Galatasaray Tomas Ribeiro'yu istiyor" manşetini atan Abola gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ribeiro'nun güncel piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.



    Geçen sezon Belenenses formasıyla 36 resmi maça çıkan genç stoper takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Galatasaray scout ekibinin uzun süredir Tomas Ribeiro'yu izlediği ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirlendi.
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        Haberler Spor Portekiz'den Galatasaray için flaş transfer iddiası! Luyindama yerine Ribeiro geliyor