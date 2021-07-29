Portekiz'den Galatasaray için flaş transfer iddiası! Luyindama yerine Ribeiro geliyor

Luyindama'nın saç baş yolduran performansı sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray için transfer iddiaları çoğalıyor. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Belenenses formasını giyen Tomas Ribeiro için harekete geçtiğini yazdı.
"Galatasaray Tomas Ribeiro'yu istiyor" manşetini atan Abola gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ribeiro'nun güncel piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Belenenses formasıyla 36 resmi maça çıkan genç stoper takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Galatasaray scout ekibinin uzun süredir Tomas Ribeiro'yu izlediği ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirlendi.