Portekiz'den Galatasaray için flaş transfer iddiası! Luyindama yerine Ribeiro geliyor





"Galatasaray Tomas Ribeiro'yu istiyor" manşetini atan Abola gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Ribeiro'nun güncel piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.