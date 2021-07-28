Galatasaray PSV maç özeti! GS 1-2 PSV maç özeti, golleri, önemli anları!

GALATASARAY PSV MAÇ ÖZETİ!

3' PSV Eindhoven, sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu ceza sahamıza orta olarak gönderdi. Savunmamızdan seken top Marco van Ginkel'in önünde kaldı. Ceza sahası içinden yapılan sert vuruşu savunmamız karşıladı.

11' Mario Gözte'nin sert müdahalesi sonrasında Emre Kılınç acı içerisinde yerde kaldı. Hakem Irati kartına başvurmadı ve oyuncuya sözlü uyarıda bulundu.

15' Bu dakikalarda ön alanda yoğun baskı ile oyunu domine eden takımız, ön alanda kaptığı topla pozisyon buldu. Aytaç Kara'nın ceza alanı dışından şutu üstten auta çıktı.

28' PSV takımı sağ kanattan etkili gelirken Zahavi'nin içeriye çevirdiği top sonrası kalemize gelen şuta Luyindama kendini çok iyi siper ederek topun kornere gitmesini sağladı.

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35' PSV, savunmamızın arkasına atılan topla Gakpo ile hızlı hücuma çıktı. Onun tehlikeli ortasını Luyindama son bir hamle ile savuşturdu.

36' PSV takımı ceza sahamızın sol çaprazından serbert vuruş kazandı. Arka direğe gönderilen ortayı Muslera yumrukladı. Dönen topa ceza sahası dışından Madueke sert vurdu. Marcao'nun müdahale ettiği top yön değiştirerek filelerimizle buluştu: 0-1

46' Takımımızda Barış Alper Yılmaz yerine Ryan Babel, Mostafa Mohamed yerine Mbaye Diagne oyuna dahil edildi.