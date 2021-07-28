Galatasaray PSV maç özeti! GS 1-2 PSV maç özeti, golleri, önemli anları!

Galatasaray PSV maç özeti, golleri, önemli anları günün merak edilen konularından birisi oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray 2-1 mağlup olarak elendi. Hollanda ekibi PSV'ye 5-1'in rövanşında kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi. Maçı 2-1 kazanan PSV takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura atlamaya hak kazanan taraf oldu.
GALATASARAY PSV MAÇ ÖZETİ!
3' PSV Eindhoven, sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu ceza sahamıza orta olarak gönderdi. Savunmamızdan seken top Marco van Ginkel'in önünde kaldı. Ceza sahası içinden yapılan sert vuruşu savunmamız karşıladı.
11' Mario Gözte'nin sert müdahalesi sonrasında Emre Kılınç acı içerisinde yerde kaldı. Hakem Irati kartına başvurmadı ve oyuncuya sözlü uyarıda bulundu.
15' Bu dakikalarda ön alanda yoğun baskı ile oyunu domine eden takımız, ön alanda kaptığı topla pozisyon buldu. Aytaç Kara'nın ceza alanı dışından şutu üstten auta çıktı.
28' PSV takımı sağ kanattan etkili gelirken Zahavi'nin içeriye çevirdiği top sonrası kalemize gelen şuta Luyindama kendini çok iyi siper ederek topun kornere gitmesini sağladı.
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35' PSV, savunmamızın arkasına atılan topla Gakpo ile hızlı hücuma çıktı. Onun tehlikeli ortasını Luyindama son bir hamle ile savuşturdu.
36' PSV takımı ceza sahamızın sol çaprazından serbert vuruş kazandı. Arka direğe gönderilen ortayı Muslera yumrukladı. Dönen topa ceza sahası dışından Madueke sert vurdu. Marcao'nun müdahale ettiği top yön değiştirerek filelerimizle buluştu: 0-1
46' Takımımızda Barış Alper Yılmaz yerine Ryan Babel, Mostafa Mohamed yerine Mbaye Diagne oyuna dahil edildi.
46' Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta mükemmel seri çalımlarla atağa kalkarak sol kanattaki Babel ile topu buluşturdu. Ryan Babel sağına çekerek sert bir şut denedi. Top direğin üzerinden auta çıktı.
57' Ceza sahası dışından Zahavi kalemizi yoklarken Fernnado Muslera topu kornere çeldi.
58' Sağ kanadımızdan Mario Gözte ile gelen PSV Eindhoven, onun ortaya çevirdiği topta Van Ginkel ile topu filelerimizle buluşturdu: 0-2.
63' Gakpo çalımlarla ceza sahamızın arkasına derinlemesine gönderdi. Eran Zahavi kalemize doğru yönelirken Luyindama zamanında araya girdi ve rakibin pozisyonunu bozdu.
64' Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu eliyle kesen Boscagli sarı kart gördü. Ceza yayının yakınından kullandığımız frikiği Ömer Bayram üstten auta gönderdi.
66' Takımımızda Emre Kılınç yerine Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu yerine Arda Turan oyuna girdi.
69' PSV'de Madueke yerine Mauro Junior, Van Ginkel yerine ise Pröpper oyuna girdi.
70' Jesse Sekidika ceza alanında vuruş pozisyonu ararken, top sağ kanattaki Yedlin'e açıldı. Onun kaleye yönelen ortasını kaleci Drommel son anda kornere tokatladı.