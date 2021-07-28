Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı.





Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İşte Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan o paylaşım;





Galatasaray 'ın daha önce görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sarı kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.



Bonservisi elinde olan Hollandalı'ya sarı kırmızılılar imza parası vermeyecek.