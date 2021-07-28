Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan o paylaşım;
✍️ Galatasaray'a hoş geldin @pvanaanholt! 🤜🤛 pic.twitter.com/Rz71V6ziOh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2021
Galatasaray 'ın daha önce görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sarı kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Hollandalı'ya sarı kırmızılılar imza parası vermeyecek.
CRYSTAL PALACE'DAN VEDA MESAJI
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray ile anlaşan Patrick van Aanholt'a veda etti.
Hollandalı sol bek için hem sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan hem de resmi sitesinden açıklama yayınlayan İngiliz kulübü, "4 buçuk sezonda yaşattıkların için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.