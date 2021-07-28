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    • 28.07.2021 19:33
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    • 28.07.2021 19:36
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    Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı CANLI TAKİP

    Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda temsilcisi PEC Zwolle ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - PEC Zwolle maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı CANLI

    Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşıyor...

    Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.



    Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:     Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

    PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani


    FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI

    31 Temmuz:

    Fenerbahçe-Greuther Fürth

    4 Ağustos:

    Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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