Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.07.2021 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 18:39
    ABONE OL

    Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip dördüncü hazırlık maçında Hollanda ekibi Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de yayıncı hakkında bilgi almak istiyor. Peki; FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir? Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izleme bağlantısı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir? Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe hazırlık maçında Hollanda takımı PEC Zwolle ile karşılaşacak. Bu sezonki 4. hazırlık maçını oynayacak sarı lacivertli ekibin merakla beklenen maçının canlı yayın bilgileri de açıklandı. Haberimizden Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti.

    Daha önce 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'nin 4. provadaki rakibi Hollanda ekibi PEC Zwolle olacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

    Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.

    FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
        Antalya Manavgat'tan yürek yakan kareler
        Haberler Spor Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir?