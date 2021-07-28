Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izle! FB Zwolle maçı canlı yayın nasıl izlenir? Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe hazırlık maçında Hollanda takımı PEC Zwolle ile karşılaşacak. Bu sezonki 4. hazırlık maçını oynayacak sarı lacivertli ekibin merakla beklenen maçının canlı yayın bilgileri de açıklandı. Haberimizden Fenerbahçe Zwolle maçı canlı izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti.
Daha önce 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'nin 4. provadaki rakibi Hollanda ekibi PEC Zwolle olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.
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