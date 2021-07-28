Jose Mourinho Trabzon ve Fenerbahçe’in peşindeki Sörloth’u istiyor





Leipzig'in 20 milyon Euro vererek transfer ettiği golcü oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Trabzonspor, kiralık oynattığı oyuncunun satışından 10 milyon Euro'yu kasasına koymuştu. Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon hangi takımı seçeceği merak konusu…

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