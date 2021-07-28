Jose Mourinho Trabzon ve Fenerbahçe’in peşindeki Sörloth’u istiyor

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış olan Norveçli yıldız golcü için Leipzig'in vereceği karara odaklanmış durumda… İtalyan medyası, yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir habere imza attı.
SORLOTH ROMA'NIN GOLCÜ ADAYLARI ARASINDA
İtalyanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta dello Sport, Roma'nın golcü adayları arasında Azmoun, Shomurodov ve Sörloth'un yer aldığını belirtti. Gazete, İtalyan ekibinin favori golcü adayının Azmoun olduğunu vurgularken adaylardan birinin de Norveçli Sörloth olduğunu sayfalarına taşıdı.
HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTI
Alexander Sörloth, 2 sezon önce attığı 24 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşamış ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.