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    • 28.07.2021 14:53
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    Jose Mourinho Trabzon ve Fenerbahçe’in peşindeki Sörloth’u istiyor

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth için bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyası yıldız oyuncunun Roma’nın transfer listesinde yer aldığını iddia etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına ve Kanarya'ya İtalya'dan zorlu rakip!

    Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış olan Norveçli yıldız golcü için Leipzig'in vereceği karara odaklanmış durumda… İtalyan medyası, yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir habere imza attı.



    SORLOTH ROMA'NIN GOLCÜ ADAYLARI ARASINDA
    İtalyanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta dello Sport, Roma'nın golcü adayları arasında Azmoun, Shomurodov ve Sörloth'un yer aldığını belirtti. Gazete, İtalyan ekibinin favori golcü adayının Azmoun olduğunu vurgularken adaylardan birinin de Norveçli Sörloth olduğunu sayfalarına taşıdı.



    HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTI
    Alexander Sörloth, 2 sezon önce attığı 24 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşamış ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.



        İSTENİLEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
        Leipzig'de bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Norveçli yıldız için Alman kulübünün bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.



        Leipzig'in 20 milyon Euro vererek transfer ettiği golcü oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Trabzonspor, kiralık oynattığı oyuncunun satışından 10 milyon Euro'yu kasasına koymuştu. Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon hangi takımı seçeceği merak konusu…

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