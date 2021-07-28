Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gözü o transferde! Limit böyle açılacak

Trabzonspor ve Fenerbahçe için İtalya'dan transfer müjdesi geldi. İtalyan ekibi Genoa oyuncu satamadığı ve ekonomik nedenlerden dolayı transfer yapamıyor. Çizme ekibinin transfer listesinde Trabzonsporlu Caleb Ekuban ve Fenerbahçeli Miha Zajc yer alıyor. İtalyan ekibinin Özbek santrforu yuvadan uçarsa iki yıldızla sözleşme imzalayacak.

Genoa'nın Özbek santrforu Eldor Shomurodov'un ismi Roma ile anılıyor. Transfer gerçekleşirse yıldız golcü domino etkisi yaratacak. Genoa transferde rahat hareket edebilecek ve Trabzonsporlu Ekuban ve Fenerbahçeli Zajc'a anında imza attırabilecek.

Fenerbahçe, kadrosunda yer açabilmek için Zajc'ın transferine sıcak bakıyor. Geçen sezon Genoa'da kiralık oynayan Sloven oyuncu da İtalyan ekibinin önerdiği maaşı kabul etti. Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ekuban da sevgilisinden dolayı İtalya'ya dönmek istiyor.

Özbek yıldızın Roma'ya transferi kulüplerimizin önünü açacak. Trabzonspor'un Ekuban'ın transferinden yaklaşık olarak 2.5 milyon Euro'yu kasasına koymayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler de Zajc'tan yaklaşık olarak 2-2.5 milyon Euro kazanacak.