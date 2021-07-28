Beşiktaş'ta genç yıldız Güven Yalçın'a Sergen Yalçın'dan geçer not!





SERGEN YALÇIN BİR SÜRE DAHA TEST EDECEK

Medipol Başakşehir maçında attığı şık golle dikkatleri çeken Güven Yalçın ile ilgili net kararın henüz verilmediği ancak Sergen Yalçın'ın onun çalışmalarını bir süre daha test edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi 22 yaşındaki santrforun ismi Giresunspor ile anılmıştı.