Beşiktaş'ta genç yıldız Güven Yalçın'a Sergen Yalçın'dan geçer not!

Beşiktaş'ta geçen sezon İtalyan ekibi Lecce'de forma giyen ardından Siyah-Beyazlılar'a geri dönen genç yıldız, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Adı gönderilecek isimler arasında yer alan genç yıldız, Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldı.
SERGEN YALÇIN BİR SÜRE DAHA TEST EDECEK
Medipol Başakşehir maçında attığı şık golle dikkatleri çeken Güven Yalçın ile ilgili net kararın henüz verilmediği ancak Sergen Yalçın'ın onun çalışmalarını bir süre daha test edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi 22 yaşındaki santrforun ismi Giresunspor ile anılmıştı.
Geçen sezon İtalyan Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen genç oyuncu 11 maça çıkmış ve gol atma başarısı gösterememişti. Kariyerinde 183 maça çıkan Güven Yalçın'ın 55 gol ve 16 asisti bulunuyor.