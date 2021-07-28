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    • 28.07.2021 14:33
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    • 28.07.2021 14:33
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    Beşiktaş'ta genç yıldız Güven Yalçın'a Sergen Yalçın'dan geçer not!

    Beşiktaş’ta geçen sezon İtalyan ekibi Lecce’de forma giyen Güven Yalçın Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldı. Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Güven Yalçın’ın Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Genç yıldıza güvenoyu!

    Beşiktaş'ta geçen sezon İtalyan ekibi Lecce'de forma giyen ardından Siyah-Beyazlılar'a geri dönen genç yıldız, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Adı gönderilecek isimler arasında yer alan genç yıldız, Medipol Başakşehir maçındaki performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldı.



    SERGEN YALÇIN BİR SÜRE DAHA TEST EDECEK
    Medipol Başakşehir maçında attığı şık golle dikkatleri çeken Güven Yalçın ile ilgili net kararın henüz verilmediği ancak Sergen Yalçın'ın onun çalışmalarını bir süre daha test edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi 22 yaşındaki santrforun ismi Giresunspor ile anılmıştı.



    Geçen sezon İtalyan Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen genç oyuncu 11 maça çıkmış ve gol atma başarısı gösterememişti. Kariyerinde 183 maça çıkan Güven Yalçın'ın 55 gol ve 16 asisti bulunuyor.



        Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Güven Yalçın'ın Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



        150 BİN EURO BONSERVİS ÜCRETİYLE TRANSFER OLMUŞTU
        22 yaşındaki golcü, Beşiktaş'a 2018 yılında Bayer Leverkusen B takımından 150 bin Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

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