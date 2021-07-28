Galatasaray PSV Eindhoven karşısında mucize peşinde

Cimbom Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 5-1 mağlup olduğu PSV önünde bu akşam rövanşa çıkacak. Saat 21.00'deki karşılaşma Türk Telekom Stadı'nın zemininin bakımda olmasından dolayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

KURAL DEĞİŞTİ!

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği maçta Galatasaray'a tur için mucize gerekecek. UEFA bu sezon deplasman golü kuralını kaldırdığı için Galatasaray'ın PSV önünde 5 farklı galibiyet alması gerekiyor. 4 farklı galibiyetlerde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

2 ÖNEMLİ EKSİK

Temsicimizde Covid süreci devam eden Emre Akbaba forma giyemeyecek. Yedlin ise takımdaki yerini alacak. Yeni transferler Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt da statü gereği takımdaki yerini alamayacak. Cimbom tarihindeki 290. Avrupa sınavına çıkacak.

İlk maçta PSV karşısında çok kötü bir futbol sergileyen Galatasaray rakibine 5-1 mağlup olarak çok büyük bir şok yaşamıştı.