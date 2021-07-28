Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Zwolle hazırlık maçı şifresiz mi? Daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden sarı lacivertli ekip 4. hazırlık maçında Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Takımlarının mücadelesini izlemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Zwolle maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor.
FENERBAHÇE ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti.
Daha önce 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe'nin 4. provadaki rakibi Hollanda ekibi PEC Zwolle olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.