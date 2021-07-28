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    • 28.07.2021 17:13
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    • 28.07.2021 17:20
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    Rachid Ghezzal'ın maliyeti belli oldu! Galatasaray açıkladı Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi

    Bir süredir Galatasaray ile Beşiktaş arasında transfer savaşı çıkmasına neden olan Rachid Ghezzal'ın maliyeti belli oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cezayirli ismin maliyetini açıklayarak transferden çekildiklerini söylerken; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den bu açıklamalara tepki geldi.

    Maliyeti belli oldu! G.Saray açıkladı Beşiktaş yanıtladı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

    Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro!

    Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırımı olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız" dedi.

        BEŞİKTAŞ'TAN YANIT GELDİ
        Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer cevabı geldi. Rachid Ghezzal transferinde karşı karşıya gelen iki kulüp Cezayirli yıldızla temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Ghezzal'ın maliyetinin yüksek olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atamayız" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elmas'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Centilmenlik tek taraflı olur." ifadelerini kullandı.



        İşte o açıklamalar:
        Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız. Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık.
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        Haberler Spor Rachid Ghezzal'ın maliyeti belli oldu! Galatasaray açıkladı Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi