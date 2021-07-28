Rachid Ghezzal'ın maliyeti belli oldu! Galatasaray açıkladı Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi

Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro!