Galatasaray'a sürpriz stoper! Defansa Güney Koreli kule

Kore basınının iddiasına göre, Kim Min-Jae'nin Porto'ya transfer olması bekleniyordu ama gerçekleşmedi. Onu uzun süredir takip eden G.Saray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve kulübüne de Porto'nun sadece yarısı kadar bir satın alma bedeli teklif ettiği söyleniyor.