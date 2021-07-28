Galatasaray'a sürpriz stoper! Defansa Güney Koreli kule

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray için Kore medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kore medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın Güney Koreli yıldız oyuncu için girişimlerini sürdürdüğünü belirtti. Bilindiği gibi Cimbom, Luyindama'nın yerine savunmanın göbeğine oyuncu bakıyor.
Kore basınının iddiasına göre, Kim Min-Jae'nin Porto'ya transfer olması bekleniyordu ama gerçekleşmedi. Onu uzun süredir takip eden G.Saray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve kulübüne de Porto'nun sadece yarısı kadar bir satın alma bedeli teklif ettiği söyleniyor.
Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Genç yıldızın da Çin'den ayrılma fikrine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.