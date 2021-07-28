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    • 28.07.2021 15:19
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    Galatasaray'a sürpriz stoper! Defansa Güney Koreli kule

    Luyindama'nın sakatlıklar sonrası bir türlü istenen düzeye gelmemesinin ardından stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Güney Koreli Kim Min-Jae ile ilgilendiği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray'a sürpriz stoper! Defansa Güney Koreli kule

    Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray için Kore medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kore medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın Güney Koreli yıldız oyuncu için girişimlerini sürdürdüğünü belirtti. Bilindiği gibi Cimbom, Luyindama'nın yerine savunmanın göbeğine oyuncu bakıyor.

    Kore basınının iddiasına göre, Kim Min-Jae'nin Porto'ya transfer olması bekleniyordu ama gerçekleşmedi. Onu uzun süredir takip eden G.Saray'ın oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve kulübüne de Porto'nun sadece yarısı kadar bir satın alma bedeli teklif ettiği söyleniyor.

    Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen 24 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Genç yıldızın da Çin'den ayrılma fikrine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

        1.90 mt. boyundaki G.Koreli Kim Min-Jae, 32 kez milli formayı giydi ve 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Genç savunmacı, 2019 yılında ülkesinin takımlarından Jeonbuk Hyundai Motors'tan Beijing Guoan'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        Kariyerinde 113 maça çıkan Koreli stoperin 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.

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