Galatasaray Berkan Kutlu transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından Berkan Kutlu'yu da kadrosuna katıyor.
Alanyaspor formasını giyen genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Akdeniz kulübüyle pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyordu. Futbol Federasyonu'nun genel kurulu için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun dün bir araya geldiği ve el sıkıştığı öğrenildi.
İki başkanın bugün aradaki ufak pürüzleri gidermek için yeniden bir araya gelmesi ve transfere son noktayı koyması bekleniyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta alan oyuncusu için Alanyaspor'a 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Berkan kısa süre içinde Sarı-Kırmızılılar'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.