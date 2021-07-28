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    • 28.07.2021 13:03
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    Galatasaray Berkan Kutlu transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam

    Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına ve takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde de mutlu sona ulaştı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    G.Saray Berkan transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam

    Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından Berkan Kutlu'yu da kadrosuna katıyor.



    Alanyaspor formasını giyen genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Akdeniz kulübüyle pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyordu. Futbol Federasyonu'nun genel kurulu için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun dün bir araya geldiği ve el sıkıştığı öğrenildi.



    İki başkanın bugün aradaki ufak pürüzleri gidermek için yeniden bir araya gelmesi ve transfere son noktayı koyması bekleniyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta alan oyuncusu için Alanyaspor'a 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Berkan kısa süre içinde Sarı-Kırmızılılar'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



        Futbola İsviçre'de başlayan Berkan, Sion forması altındaki performansıyla dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak Alanyaspor'a transfer olan genç yıldız takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

        Süper Lig'de 38 maçta forma giyen Berkan 3 gol atarken 2 de asist yaptı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen solak futbolcu müthiş enerjisi ve fizik gücü ile ön plana çıkıyor.

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        G.Saray Berkan transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam
        Haberler Spor Galatasaray Berkan Kutlu transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam