Galatasaray Berkan Kutlu transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma tamam





Alanyaspor formasını giyen genç yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray, Akdeniz kulübüyle pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyordu. Futbol Federasyonu'nun genel kurulu için Ankara'da bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun dün bir araya geldiği ve el sıkıştığı öğrenildi.