Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 2. maçında İtalya’ya yenildi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, dün İtalya'ya yenildi. Milli Takımımız, gruptaki 3. maçında yarın ABD ile karşılaşacak...

    Milliler, gruptaki 2. maçında İtalya’ya yenildi

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. İlk sette Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen Milliler, rakibi karşısında bir hayli zorlandı. Filenin Sultanları, ilk seti 25-22 kaybetti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci sette son bölümü Zehra Güneş ve Hande Baladın ile etkili olan takımımız, seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Egonu ile Sylla ile etkili olan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1. 4. sette bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan Filenin Sultanları, seti 25- 15, maçı ise 3-1 kaybetti.

    SULTANLAR'IN RAKİBİ ABD
    İTALYA'DA     29 sayı üreten Nijerya asıllı Egonu, galibiyetin mimarı oldu. Ay-yıldızlılarda ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Milliler, gruptaki 3. maçını yarın dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.

    İTALYA-TÜRKİYE 3-1
    SALON    : Ariake Arena
    HAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti),
    Hernan Casamiquela (Arjantin)
    İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini,
    Fahr, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Sylla,
    Orro)
    TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra
    Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu,
    Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz,
    Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Şeyma
    Ercan, Tuğba Şenoğlu)
    SETLER: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15
    SÜRE: 108 dakika (27, 29, 27, 25)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP sahibine koştu!
    Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 2. maçında İtalya’ya yenildi