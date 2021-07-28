A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 2. maçında İtalya’ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. İlk sette Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen Milliler, rakibi karşısında bir hayli zorlandı. Filenin Sultanları, ilk seti 25-22 kaybetti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci sette son bölümü Zehra Güneş ve Hande Baladın ile etkili olan takımımız, seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Egonu ile Sylla ile etkili olan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1. 4. sette bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan Filenin Sultanları, seti 25- 15, maçı ise 3-1 kaybetti.

SULTANLAR'IN RAKİBİ ABD

İTALYA'DA 29 sayı üreten Nijerya asıllı Egonu, galibiyetin mimarı oldu. Ay-yıldızlılarda ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Milliler, gruptaki 3. maçını yarın dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.

İTALYA-TÜRKİYE 3-1

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti),

Hernan Casamiquela (Arjantin)

İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini,

Fahr, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Sylla,

Orro)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra

Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu,

Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz,

Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Şeyma

Ercan, Tuğba Şenoğlu)

SETLER: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15

SÜRE: 108 dakika (27, 29, 27, 25)