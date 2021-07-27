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    Rosier&Ghezzal imzaya geliyor (Beşiktaş haberleri)

    Beşiktaş yönetimi iki yıldızı bu hafta İstanbul’a getirerek imza attırmayı hedefliyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer Beşiktaş haberleri...

    Rosier&Ghezzal imzaya geliyor

    Transferde çok hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal heyecanı yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar transferleri çok büyük oranda noktalanan iki yıldızı bu hafta İstanbul'a getirterek imza attırmayı hedefliyor. Rosier için tüm anlaşmalar tamamlanırken, sadece evrak işleri kaldı. Ghezzal konusunda ise Leicester ikna noktasına gelmiş durumda. Yönetim kısa sürede transferlere son noktayı koymak istiyor.

    Beşiktaş, Valentin Rosier'i 4.5 milyon Euro zorunlu opsiyonla Sporting'den 1 yıllığına kiralayacak.



    LEVENT MERCAN ATAĞI
    Yabancı kuralının çıkmasının ardından gurbetçi oyunculara yönelen Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı. Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

    İLK HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP BAŞAKŞEHİR
    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık maçını bugün Başakşehir ile oynayacak. Ümraniye'deki maç 18.00'de başlayacak. Öte yandan Siyah-Beyazlılar önümüzdeki hafta Adana Demirspor ile deplasmanda özel bir karşılaşma yapma kararı aldı.

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    Diren Tunus
    Haberler Spor Rosier&Ghezzal imzaya geliyor (Beşiktaş haberleri)