Pereira’ya sürpriz kutlama (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı. Ankara'da Sarı- Lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe yöneticileri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Pereira'yı tebrik etti.
THİAM'I İSTİYORUZ!
F.Bahçe'de Thiam ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Selim Selimoğlu yaptığı açıklamada, "Mame Thiam'ı transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Fener, tecrübeli oyuncuyu Kasımpaşa'dan transfer etmişti.
HOCAMIZ ÇOK İYİ NİYETLİ
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, "Hocamız çok iyi niyetli. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi, inşallah tamamlar. Bizler de bu hedefler doğrultusunda aracı olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.
NİJERYA MEDYASINDAN FLAŞ İDDİA!
Nijerya basınına göre; Monaco, 13.5 milyon Euro yatırım yaptığı Onyekuru'yu ilk etapta bonservisiyle birlikte satmayı amaçlıyor. Ancak; yüksek maliyeti sebebiyle futbolcu için gelen teklifler de Fransız ekibi tarafından cazip bulunmadı. Nijerya medyasındaki habere göre Onyekuru, Olympiakos'un teklifini yetersiz buldu. Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu iddia edildi. Henry Onyekuru da Süper Lig'de oynamak istiyor.
THİAM'I İSTİYORUZ!
F.Bahçe'de Thiam ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Selim Selimoğlu yaptığı açıklamada, "Mame Thiam'ı transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Fener, tecrübeli oyuncuyu Kasımpaşa'dan transfer etmişti.
HOCAMIZ ÇOK İYİ NİYETLİ
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, "Hocamız çok iyi niyetli. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi, inşallah tamamlar. Bizler de bu hedefler doğrultusunda aracı olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.
NİJERYA MEDYASINDAN FLAŞ İDDİA!
Nijerya basınına göre; Monaco, 13.5 milyon Euro yatırım yaptığı Onyekuru'yu ilk etapta bonservisiyle birlikte satmayı amaçlıyor. Ancak; yüksek maliyeti sebebiyle futbolcu için gelen teklifler de Fransız ekibi tarafından cazip bulunmadı. Nijerya medyasındaki habere göre Onyekuru, Olympiakos'un teklifini yetersiz buldu. Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu iddia edildi. Henry Onyekuru da Süper Lig'de oynamak istiyor.