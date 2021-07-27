Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda?

Karşılaşmanın ikinci seti çok çekişmeli oldu. Uzun süre rakibini geriden takip eden "Filenin Sultanları" Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın skorer oyunuyla 19-18'de öne geçti. Milliler, Egonu'nun çaprazdan sert ve isabetli smaçlarında zorlansa da son bölümü iyi oynadı ve seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi başa baş geçti. Uzun süre İtalya kaçarken Türkiye farkın 2 sayıdan fazla açılmasına izin vermedi. Kritik anlarda Egonu ile Sylla ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1.