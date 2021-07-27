2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçları devam ediyor. Türkiye bugün grubun ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya geldi ve 3-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye-Amerika (ABD) voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? TOKYO 2020 A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-AMERİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ile saat 10.25'te yapacak.
İşte maça dair tüm bilgiler;
2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI
Salon: Ariake Arena
Hakemler: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)
İtalya: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Sylla, Orro)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)
Setler: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15
Süre: 108 dakika (27, 29, 27, 25)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i net bir oyun ve skorla yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avrupa'nın önemli takımlarından İtalya ile karşılaştı.
Mücadeleye istediği gibi başlayamayan milliler, Bosetti, Pietrini, Fahr ve Egonu'nun skorer oyununu savunmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren Meryem Boz'un etkili sayılarıyla toparlanan milliler, 19-12'den geri geldi ve farkı 19-18'de 1'e indirdi. Çaprazda Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen milliler, beraberliği sağlayamadı. A Milli Takım, ilk seti 25-22 kaybetti.