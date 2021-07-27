Fırtına, Paşa’yı yıktı! (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor Riva'daki hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer, 6. dakikada Umut Bozok'un attığı golle geriye düştü. 23. dakikada sahneye Nwakaeme çıktı ve Trabzonspor beraberliği sağladı. Karadeniz Fırtınası, 78. dakikada yeni transferi Gervinho'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz Fırtınası'nda Abdülkadir Ömür, 60. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.
FLAVIO'NUN YENİ ADRESİ GİRESUN!
Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışan Trabzonspor dün önemli bir atım attı. Bordo- Mavililer, Giresunspor'la Flavio'nun kiralanması konusunda anlaştı. Brezilyalı yıldızın maaşını Giresun karşılayacak. Karadeniz kulübünün Diabate'yi de kiralık olarak kadroya katması bekleniyor.
DOVBYK'İN MENAJERİ: EVET GÖRÜŞÜYORUZ!
Trabzonspor'un forvet adaylarından biri olan Artem Dovbyk'in menajerinden açıklama geldi. Ukrayna basınına konuşan Lyundovskyi, "Evet Trabzonspor'la görüşüyoruz. Ancak teklifle ilgili bilgi veremem. Birçok kulüp Dovbyk'i istiyor" ifadesini kullandı.
FLAVIO'NUN YENİ ADRESİ GİRESUN!
Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışan Trabzonspor dün önemli bir atım attı. Bordo- Mavililer, Giresunspor'la Flavio'nun kiralanması konusunda anlaştı. Brezilyalı yıldızın maaşını Giresun karşılayacak. Karadeniz kulübünün Diabate'yi de kiralık olarak kadroya katması bekleniyor.
DOVBYK'İN MENAJERİ: EVET GÖRÜŞÜYORUZ!
Trabzonspor'un forvet adaylarından biri olan Artem Dovbyk'in menajerinden açıklama geldi. Ukrayna basınına konuşan Lyundovskyi, "Evet Trabzonspor'la görüşüyoruz. Ancak teklifle ilgili bilgi veremem. Birçok kulüp Dovbyk'i istiyor" ifadesini kullandı.