Fenerbahçe'ye Salomon Rondon teklifi





2022 YILININ SONUNDA BOŞTA!

Kanarya Rondon için bonservis ödemek istemiyor. Kulübüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün transferi için tek şart var. O da bonservis sorununu çözmesi.



PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Avrupa'da Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle United, West Bromwich gibi üst düzey takımların formasıyı giyen Venezuellalı Salomon Rondon'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.