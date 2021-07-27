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    Fenerbahçe'ye Salomon Rondon teklifi

    Salomon Rondon, kulübü Dalian Pro ile bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe yıldız golcü ile masaya oturacak. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

    Fener’e Rondon teklifi

    F.Bahçe golcü transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Menajerler, Kanarya'ya Venezuelalı ünlü golcü Salomon Rondon'u önerdi. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.



    2022 YILININ SONUNDA BOŞTA!
    Kanarya Rondon için bonservis ödemek istemiyor. Kulübüyle 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün transferi için tek şart var. O da bonservis sorununu çözmesi.

    PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
    Avrupa'da Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle United, West Bromwich gibi üst düzey takımların formasıyı giyen Venezuellalı Salomon Rondon'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.



    18 MİLYONA ALIP 17'YE SATTILAR!
    Zenit Rondon transferi için 2014 yılında kasasından 18 milyon Euro çıkarmıştı. Rus kulübü 1 yıl sonra oyuncusunu 17 milyon Euro'ya İngiltere Ligi ekiplerinden West Bromwich'e gönderdi.

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    Diren Tunus
    Haberler Spor Fenerbahçe'ye Salomon Rondon teklifi