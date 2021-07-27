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    Fenerbahçe’den farklı prova

    Kanarya, G.Birliği ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı. Goller, Nazım, Ozan, Muhammed ve Zajc’tan geldi... Pereira maç sonrası, "Bizim için yararlı bir maç oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.

    Fenerbahçe’den farklı prova
    Fenerbahçe Ankara'da oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler karşılaşmaya Berke Özer, Lemos, Nazım Sangare, Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Dirar ve Samatta 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Samatta sakatlanarak oyun dışında kaldı.

    Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti. Karşılaşmadan sonra Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Zajc açıklamalarda bulundu. Slovenyalı futbolcu, "Zor maçtı. Şu anda hazırlık sürecinin ortasındayız. Bu yoğunluktan dolayı zaman zaman ayaklarımızda yorgunluk hissedebiliyoruz. Zor bir sahadaydı. Hava sıcaktı. İyi oynadık ve golleri bulduk. Takım olarak iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kanarya'nın Teknik Direktörü Vitor Pereira ise maç sonrası, "Bizim için yararlı bir maç oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.
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    Diren Tunus
    Haberler Spor Fenerbahçe’den farklı prova