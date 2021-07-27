Fenerbahçe’den farklı prova

Fenerbahçe Ankara'da oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler karşılaşmaya Berke Özer, Lemos, Nazım Sangare, Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can, Dirar ve Samatta 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Samatta sakatlanarak oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti. Karşılaşmadan sonra Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Zajc açıklamalarda bulundu. Slovenyalı futbolcu, "Zor maçtı. Şu anda hazırlık sürecinin ortasındayız. Bu yoğunluktan dolayı zaman zaman ayaklarımızda yorgunluk hissedebiliyoruz. Zor bir sahadaydı. Hava sıcaktı. İyi oynadık ve golleri bulduk. Takım olarak iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kanarya'nın Teknik Direktörü Vitor Pereira ise maç sonrası, "Bizim için yararlı bir maç oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.
Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59'da Ozan Tufan, 70'te Muhammed Gümüşkaya ve 79'da Miha Zajc kaydetti. Karşılaşmadan sonra Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Zajc açıklamalarda bulundu. Slovenyalı futbolcu, "Zor maçtı. Şu anda hazırlık sürecinin ortasındayız. Bu yoğunluktan dolayı zaman zaman ayaklarımızda yorgunluk hissedebiliyoruz. Zor bir sahadaydı. Hava sıcaktı. İyi oynadık ve golleri bulduk. Takım olarak iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kanarya'nın Teknik Direktörü Vitor Pereira ise maç sonrası, "Bizim için yararlı bir maç oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" dedi.